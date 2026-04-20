В Уфе стартовал второй сезон серии забегов «Городская ультра»

Участники пробежали по самым живописным маршрутам экотропы «Уфимское ожерелье». Организаторы подготовили три этапа, которые пройдут в разные месяцы. Первый забег состоялся сегодня, второй ожидается в августе и третий – в октябре.

Главный сюрприз этого года – необычная медаль. Она состоит из трех пазлов. За каждый пройденный этап спортсмен получает один фрагмент, а после финиша всех трех забегов соберет полноценную круглую медаль. Это нововведение призвано мотивировать участников на постепенное освоение маршрута в течение всего сезона.