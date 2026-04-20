В Башкирии инвестор вложит более 300 миллионов рублей в молочный завод

Инвестор планирует вложить в модернизацию производства более 300 миллионов рублей. В Бирском комбинате молочных продуктов завершается первый этап реконструкции. Три линии по розливу ультрапастеризованного молока уже введены в эксплуатацию. О том, как инвестор вдохнул второе дыхание в молочный завод, который начал работать ещё в 1968 году, – в нашем сюжете.

Ровно по литру в каждую упаковку. За сутки эта автоматическая линия по розливу способна производить 100 тонн готовой продукции ультрапастеризованного молока. Практически все процессы автоматизированы. С руками, воздухом и внешним оборудованием продукт не соприкасается. Всё должно быть стерильно, как в операционной.

Эти помещения изначально были построены ещё в 60-е годы прошлого столетия и серьёзно устарели. В 2022 году здесь начали реконструкцию. Новый инвестор решил запустить производство ультрапастеризованного молока. Первым делом реконструировали паровое хозяйство, необходимое как раз для процесса пастеризации сырья. Запустили линию по розливу в двухсотграммовую упаковку, построили современный склад.

Реализация проекта рассчитана на 2022-2028 годы. Первая очередь уже завершена. В планах – запустить производство инновационных продуктов, в частности протеиновых напитков, обогащённых белком.