В Уфе прошла Всероссийская акция «Библионочь»

Национальная библиотека Башкортостана присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь». В этом году мероприятие прошло под девизом «Единство народов – сила России!» и объединило жителей города вокруг любви к чтению, традициям и искусству. Было отмечено, что акция служит мостом между поколениями, укрепляя патриотические ценности через любовь к чтению и искусству.

«Библионочь» также прошла в детской библиотеке имени Худайбердина, где состоялся баттл поэтов и писателей. Дети выступали наравне с признанными мастерами слова. Особенностью стало то, что в этом году федеральная акция объединила не только библиотеки, но и ведущие музеи республики. Также в рамках «Библионочи» были присвоены звания «Почётный читатель» тем, кто много лет поддерживает библиотеки и хранит традиции чтения.