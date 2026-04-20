Радий Хабиров презентовал стенд Башкирии на выставке «Иннопром. Центральная Азия»

Радий Хабиров презентовал стенд Башкортостана на выставке «Иннопром. Центральная Азия». Международный форум проводится в столице Узбекистана – Ташкенте. Обе республики тесно сотрудничают на протяжении нескольких лет, с каждым годом наращивая товарооборот. Увеличению этих показателей также будут способствовать новые подписанные соглашения и будущий совместный технопарк «Бекабад». После его запуска компании и предприятия Башкирии получат выход на рынки стран Центральной Азии. Перспективный проект высоко оценили первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

С турецким проектировщиком башкирско-узбекского технопарка «Бекабад» Радий Хабиров говорит буквально на одном языке. Оба понимают важность этого проекта для успешного развития деловых отношений между двумя республиками, а они с каждым годом укрепляются.

Мы продолжаем выстраивать отношения с партнёрами республики. Узбекистан занимает всё более важное место в сфере наших интересов. Мы привезли сюда большую бизнес-миссию. Сегодня мы трудимся в составе большой официальной делегации Республики Башкортостан. В Ташкент приехало более 30 руководителей наших крупных, средних и малых предприятий. Руководство России и Узбекистана, хокимият Ташкентской области, которая является для нас братским регионом, – все мы заинтересованы в том, чтобы создать комфортные условия для деятельности наших компаний. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На переговорных площадках представлены ключевые отрасли: нефтехимия, аграрный сектор и пищевая индустрия, производство строительных материалов, мебельная промышленность, IT-технологии и другие направления.

У Узбекистана есть стратегия: к 2030 году стать второй страной по производству легковых автомобилей. Наш автопром, это и Белебеевский «Белзан», «Белавтодеталь», нефтекамские, белорецкие предприятия, которые производят автомобильную продукцию, активно сегодня заходят на рынок Узбекистана. И они – резиденты нашего технопарка в Бекабаде. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства – министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Стенд Башкортостана посетили первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев. Радий Хабиров рассказал почётным гостям о реализации совместных с узбекской стороной проектов. Показатели сотрудничества из года в год растут. Если в 2021 году товарооборот между Башкортостаном и Ташкентской областью составлял всего 700 миллионов долларов, то по итогам 2026 года он может превысить более двух миллиардов долларов.

Это говорит о том, что наши предприниматели, наши производственники очень активно интересуются рынком Башкортостана. И, соответственно, предприниматели, производители, крупные компании Башкортостана интересуются реализацией совместных инвестиционных, промышленных проектов в Узбекистане, и, в частности, в Ташкентской области. Дилшод Расулов, советник хокима Ташкентской области по развитию местной промышленности

Уфа для нас, для Узбекистана, –центральный хаб. Магистральная дорога проходит через Уфу. Мы можем отправлять в Москву, Нижний Новгород и в другие регионы России. По геолокации это самое удобное место. И для нас это будет выгодно, чем экспортировать товар, лучше производить его в Уфе. Ровшан Бекчанов, заместитель генерального директора компании «Premier Electrotech»

В рамках международного форума Радий Хабиров отметил, что уже разработан мастер-план технопарка, создана и зарегистрирована управляющая компания. Что вызвало живой интерес у бизнеса: пять потенциальных инвесторов готовы заходить в проект с объёмом инвестиций более 13 миллионов долларов. Бекабад рассматривается как якорная точка для размещения производств и выхода компаний Башкортостана на рынки Центральной Азии.

Здесь всё достаточно выгодно для тех резидентов, которые приедут. Уже несколько резидентов есть, которые там будут производить продукцию на экспорт. Это выгодно. Достаточно большое количество трудовой силы. Неплохие нам условия дают в рамках правового статуса этого технопарка, и он открывает вход в Центральную Азию. Там рядом Афганистан, Казахстан. Вся Центральная Азия будет в сфере наших интересов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Соответственно, товар, который будет производиться здесь, с лёгкостью будет доставляться во все эти страны. Это большое подспорье для компаний из Республики Башкортостан, ведь сегодня логистика является самым главным для добавочной стоимости нашего груза, что часто не даёт возможность продавать по реальной цене и быть конкурентоспособным. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

В числе будущих резидентов – башкирская компания «БУРИНТЕХ», один из ведущих разработчиков и производителей бурового и ремонтно-скважинного оборудования. Представители предприятия обсудили с узбекскими коллегами перспективные проекты по поставке на территорию Узбекистана оборудования нового поколения. Оно предназначено для бурения и ремонта скважин, что позволит повысить эффективность добычи и техническое оснащение нефтегазового сектора.

Узбекистан – это растущий рынок. Для нас он очень интересен, и мы ставим задачу локализации производства здесь. Я думаю, что это интересно и узбекским коллегам. Они очень активно сотрудничают, идут навстречу. Есть, конечно, какие-то проблемные моменты, но мы их решаем. Я думаю, что поставленная цель будет достигнута. Гниятулла Ишбаев, генеральный директор компании «БУРИНТЕХ»