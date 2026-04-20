В Башкирии за неделю работы «Поездов здоровья» врачи выявили 12 подозрений на рак

За неделю врачи «Поездов здоровья» выявили 12 подозрений на злокачественные новообразования. Комплексы пока курсируют по Кармаскалинскому району. Сегодня десант специалистов доехал до деревни Улукулево. Как сельчане встречают врачей?

Два года назад акция «Поезд здоровья» спасла Наталью Мусину. Женщине тогда посоветовали обратить внимание на сердце – поставили на учёт, и теперь каждые полгода она проходит проверку.

Улукулево – уже пятый населённый пункт в районе, куда добрались врачи. В составе бригады: хирург, психиатр, нарколог, офтальмолог, а также передвижные комплексы для УЗИ-диагностики, ЭКГ и забора лабораторных анализов. Даже с небольшим набором оборудования можно провести полноценный осмотр. Офтальмолог взяла с собой всё необходимое для диагностики зрения.

Амбулатория в Улукулево открылась ещё в декабре. Она обслуживает порядка пяти тысяч человек: и взрослых, и детей. В обычные дни здесь тоже ведут приём разные специалисты: условия для этого созданы.

Акция «Здоровая республика – здоровый регион» продлится до 11 сентября. Она проводится по поручению главы республики. За первую неделю работы «Поездов здоровья» врачи выявили 12 подозрений на новообразования.