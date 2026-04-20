В Башкирии пожарные извещатели спасли более 1300 человек

В Башкортостане с 2016 года установили свыше 700 тысяч автономных пожарных извещателей. Это наиболее эффективный прибор, благодаря которому можно своевременно обнаружить возгорание. Он реагирует на дым и оперативно передает спецслужбам точные данные о его концентрации. Благодаря ему за всё время в республике удалось спасти более 1300 человек. Кому положены извещатели и куда обращаться, чтобы получить их бесплатно?

Теперь от дома остались только обгоревший фундамент и обугленные головёшки. Буквально вчера в стенах этих комнат дети делали уроки, а уже сегодня им пришлось самостоятельно спасаться от стихии. В Тимашевке в ночь на 1 апреля у многодетной семьи Федяниных загорелся деревянный дом из-за неисправной электропроводки.

Огонь вспыхнул в дальней комнате, дым пошёл по коридору. Мама и две дочки выбежали в том, в чём спали. Но это мелочи по сравнению с тем, что могло случиться. К счастью, никто не пострадал. Сейчас Федянины нашли временное жильё и планируют отстраивать дом с нуля.

Страшного исхода удалось избежать благодаря автономному пожарному извещателю, который семье выдали ещё шесть лет назад. К слову, чаще всего возгорания происходят внезапно – ночью, когда люди спят. У пожилых и людей с ОВЗ меньше шансов проснуться от запаха дыма и сил выбраться. А значит, защита должна быть надёжнее. И единственное, что может их спасти – это пронзительный звук маленького прибора.

Установка и проверка извещателей в Башкортостане происходит ежедневно. За день сотрудники Госкомитета по ЧС обходят порядка 15-20 домов. Алифе Набиуллиной, например, уже 74 года, и в таком приборе, признаётся женщина, она очень нуждалась.

Противопожарная служба работает с 2019 года. Во время рейдов особое внимание специалисты обращают и на состояние газового оборудования, напоминая людям о правилах безопасности и алгоритме действий при утечке газа.

Автономный пожарный извещатель можно получить бесплатно, оставив заявку в Центре профилактики пожаров с 9 утра до 6 вечера, позвонив по номеру телефона: 8 (347) 272-00-24; либо через сайт Госкомитета республики по ЧС, портал «Госуслуги» или же обратившись по месту жительства в администрацию сельского поселения.