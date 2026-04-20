В Башкирии передвижная ветлаборатория диагностирует болезни пчёл

Здоровье полосатых тружениц. В республике курсирует мобильная передвижная ветлаборатория. Цель – диагностика болезней пчёл. Сезон наступил, и медоносные насекомые уже вылетели из ульев в поисках пыльцы. Но чтобы быть уверенным в том, что мёда они соберут достаточно, пчеловоды приносят насекомых на исследования, как в Мишкинском районе, где в этом году подмор весьма невелик.

Такая рамка с запечатанным прошлогодним мёдом – идеальная подкормка по весне, говорит пчеловод Юрий Асмандияров. Полосатые труженицы уже вовсю жужжат на пасеке и приносят в улей пыльцу. Но её ещё пока маловато, а подкармливать сахарным сиропом Юрий категорически отказывается – считает это недостойным пчеловода. Более 50 лет он занимается разведением медоносных насекомых и каждый раз с трепетом ждёт наступления весны.

Поэтому Юрий в числе первых сдал на анализ подмор пчёл. Это тела погибших насекомых, которые специалисты исследуют на разные виды болезней. В Мишкино приехала мобильная передвижная ветлаборатория. Анализы проводят сразу на месте. Цель – выяснить, погибла ли пчела естественным образом или из-за вирусов и паразитов. Для этого часть подмора кладут в воду и нагревают. Это выгоняет из тел варроатозных клещей. Но в данном случае паразитов нет. Другая часть подмора отправляется, по сути дела, на вскрытие. Нужно определить, нет ли повреждений внутренних органов из-за болезней.

К слову, пчеловоды Мишкинского района ответственно подходят к процедуре, и даже порой на ветстанции возникают очереди из желающих сдать подмор и расплод пчёл. Без исследований и соответствующих заключений мёд продавать будет трудно.

Исследования проводятся бесплатно. В Мишкинском районе пчеловодством основательно занимаются более 200 человек. А те, кто не успел привезти материалы для исследований в день работы мобильной лаборатории, всё равно смогут сдать образцы.