В Башкирии предприниматели открыли осетровую ферму

Бизнес по-царски. Предприниматели из Октябрьского открыли в своём городе осетровую ферму и с каждым годом увеличивают производство рыбной продукции и чёрной икры. Брендированные товары уже доступны в торговых сетях республики.

На рабочем месте чувствую себя и поваром, и воспитателем детского сада, шутит Разиля Шайхуллина. Ежедневно она кормит сбалансированным питанием мальков и взрослых осётров. У каждого возраста – своя норма и рацион. Перекармливать рыбу нельзя.

Там полностью и минералы, и витамины, протеины, жиры есть. Малышей кормим два раза в день по времени, больших – один раз в день. Разиля Шайхуллина, помощник рыбовода

Николо-Владимирская осетровая ферма – современное, динамично развивающееся рыбоводное хозяйство. Предприятие было основано в 2021 году двумя друзьями –Владимиром Григорьевым и Семёном Усовым.

Хотелось создать что-то уникальное. У нас в Башкирии есть пчеловодство, коневодство. Осетроводства, как такового, не было, поэтому нам захотелось сделать что-то такое интересное. Владимир Григорьев, предприниматель, глава КФХ

Хозяйство работает по принципу замкнутого водоснабжения. Здесь действуют пять автономных линий. А за чистоту воды и насыщение её кислородом отвечают механические биофильтры. Создан особый микроклимат для каждого бассейна.

По словам сотрудников, осётр – довольно прихотливая рыба, особенно на ранней стадии. Оплодотворяют, доят и инкубируют икринки тут же на ферме, придерживаясь при этом гуманного отношения. За этим следит главный рыбовод Павел Иванович, который знает о своих подопечных много интересного.

Эта рыба считается эндемиком. Она жила ещё с динозаврами. У неё на хвосте особая чешуя. Относится к рыбам, которые живут на глубине 300 метров в океане. Получается, динозавры не выжили, а осетровые выжили. Они ещё и нас переживут. Павел Левков, главный рыбовод

Ради интереса тут так же разводят карпов и сомов, но всё же осетровые являются основным видом деятельности. И друзья-предприниматели планируют увеличить производство.

У нас 1,5-2 миллиона мальков в год на этой площадке. Дальнейшее развитие связываем со второй площадкой на Ермекеевском водохранилище. Минимальный объём выпуска – 100 тонн, а так в планах выпуск до 700 тонн осетра в год. Владимир Григорьев, предприниматель, глава КФХ