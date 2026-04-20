В Башкирии предприниматели открыли осетровую ферму

Бизнес по-царски. Предприниматели из Октябрьского открыли в своём городе осетровую ферму и с каждым годом увеличивают производство рыбной продукции и чёрной икры. Брендированные товары уже доступны в торговых сетях республики.
На рабочем месте чувствую себя и поваром, и воспитателем детского сада, шутит Разиля Шайхуллина. Ежедневно она кормит сбалансированным питанием мальков и взрослых осётров. У каждого возраста – своя норма и рацион. Перекармливать рыбу нельзя.
Николо-Владимирская осетровая ферма – современное, динамично развивающееся рыбоводное хозяйство. Предприятие было основано в 2021 году двумя друзьями –Владимиром Григорьевым и Семёном Усовым.
Хозяйство работает по принципу замкнутого водоснабжения. Здесь действуют пять автономных линий. А за чистоту воды и насыщение её кислородом отвечают механические биофильтры. Создан особый микроклимат для каждого бассейна.
По словам сотрудников, осётр – довольно прихотливая рыба, особенно на ранней стадии. Оплодотворяют, доят и инкубируют икринки тут же на ферме, придерживаясь при этом гуманного отношения. За этим следит главный рыбовод Павел Иванович, который знает о своих подопечных много интересного.
Ради интереса тут так же разводят карпов и сомов, но всё же осетровые являются основным видом деятельности. И друзья-предприниматели планируют увеличить производство.
Добиться таких результатов сложно, но вполне возможно. Предприниматели рассчитывают на поддержку республиканского Минсельхоза. При этом фермеры не только выращивают осетров на продажу, но и выпускают часть из них в башкирские реки.