В селе Бурибай появился новый комплект физиотерапевтического оборудования

АО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» продолжает системную работу по поддержке социальной инфраструктуры села. На днях генеральный директор предприятия Рустам Аблаев вручил коллективу врачебной амбулатории села Бурибай очередную партию медицинского оборудования. Четыре современных аппарата поступили в физиотерапевтический кабинет и уже готовы к приёму пациентов.
Заведующий амбулаторией Рамиль Рахметов отметил, что теперь их пациенты смогут получать более качественное лечение. «Это действительно важное и нужное приобретение, которое поможет многим восстановить здоровье без дальних поездок», – подчеркнул Рамиль Зарифович и подробнее рассказал о каждом аппарате и их особенностях.
В новой поставке – медоборудование для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, суставов, позвоночника, нервной системы и ЛОР-органов. В частности, аппарат ультразвуковой терапии применяется при заболеваниях суставов, последствиях травм, невралгиях, а также в ЛОР-практике, дерматологии и косметологии. Лазерный физиотерапевтический комплект эффективен при артритах, артрозах, остеохондрозе, отитах, рините, бронхите и частых простудных заболеваниях. Так же новые аппараты используются для обезболивания, снятия спазмов, улучшения кровообращения, лечения радикулита, остеохондроза и других патологий.
На мероприятии так же присутствовал председатель Совета ветеранов комбината Байрак Кираманов, который отметил: «Очень хорошо, что в нашей сельской амбулатории становится все больше и больше современного медицинского оборудования. Это особенно важно для людей старшего поколения, которым сложнее выехать за пределы района, чтобы пройти курс лечения где-то в городе. Спасибо коллективу и руководству ГОКа за это».
Напомним, что обновленная Бурибаевская врачебная амбулатория была открыта в ноябре 2022 года. За счет Бурибаевского ГОКа здесь был произведен капитальный ремонт здания на площади более двух тысяч квадратных метров. Сегодня медицинское учреждение может принимать 150 пациентов ежедневно. В амбулатории работают педиатр, терапевт, врач общей практики, стоматолог, станция скорой помощи и др.