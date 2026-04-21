Уфа присоединилась к акции «Капля жизни», приуроченной ко Дню донора

В России проходит неделя популяризации донорства крови и костного мозга. Уфа присоединилась к акции «Капля жизни», приуроченной к Национальному дню донора. В Республиканской станции переливания крови все желающие, не имеющие противопоказаний, смогли сдать кровь в банк крови и помочь нуждающимся.

Национальный день донора собрал на республиканской станции переливания крови людей разных поколений и профессий. Всех их объединяет желание внести вклад в спасение жизней. К этому делу нужно отнестись ответственно и готовиться к сдаче крови за несколько дней.

Дамир Гадельшин – водитель, по призванию – почетный донор. Его редкая группа крови помогла спасти не одного человека: благодаря ему нуждающиеся дети и военные получили заветные капли жизни.

Донором может стать любой здоровый совершеннолетний человек, имеющий вес более 50 кг и не имеющий противопоказаний. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, а женщины – не более четырех раз. После каждой сдачи должно пройти не менее 60 дней.

В России донорами крови и ее компонентов являются около 1,5 млн человек. В Башкортостане число желающих помочь растет с каждым годом. Более 30 000 неравнодушных людей вносят весомый вклад в охрану здоровья населения республики.