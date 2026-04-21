В Уфе стартовал первый Уральский металлургический горнопромышленный форум «Наука и технологии». Его приурочили к 280-летию Воскресенского медеплавильного завода. Форум собрал представителей органов власти, лидеров отрасли, ведущих учёных, разработчиков передовых технологий и молодых специалистов.
На мероприятии обсудят подготовку кадров и меры по вовлечению молодёжи в отрасль. Пройдёт открытый конкурс инновационных разработок и научно-практическая конференция, где представят планы по развитию металлургической промышленности страны. Покажут и новейшие разработки в области геологии, металлургии и литейного дела.
Во второй день для участников форума организуют технологический тур на Воскресенский медеплавильный завод – объект культурного наследия федерального значения. Гости посетят Арт-центр и ознакомятся с экспозициями, посвящёнными 280-летию предприятия.