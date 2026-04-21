В Уфе стартовал первый Уральский металлургический горнопромышленный форум

В Уфе стартовал первый Уральский металлургический горнопромышленный форум «Наука и технологии». Его приурочили к 280-летию Воскресенского медеплавильного завода. Форум собрал представителей органов власти, лидеров отрасли, ведущих учёных, разработчиков передовых технологий и молодых специалистов.

На мероприятии обсудят подготовку кадров и меры по вовлечению молодёжи в отрасль. Пройдёт открытый конкурс инновационных разработок и научно-практическая конференция, где представят планы по развитию металлургической промышленности страны. Покажут и новейшие разработки в области геологии, металлургии и литейного дела.