В сельской больнице Башкирии работает иностранный врач

Переехал из Нигерии в Бурзянский район. Выпускник Башкирского госмедуниверситета Ахмад Овал уже два года работает врачом-хирургом в башкирском Зауралье. За это время специалист помог сотням пациентов, чем завоевал почёт и уважение среди местных жителей.

В Башкортостане Ахмад Овал получил сразу два высших образования. Выпускник аграрного и медицинского университетов после прохождения ординатуры всё же решил надеть белый халат. Боевое крещение прошёл в ковидном госпитале во времена эпидемии коронавируса. Там же познакомился с главврачом Бурзянской ЦРБ Тимуром Насыровым. Опытный специалист увидел потенциал в своём африканском коллеге и пригласил его на стажировку.

Когда я приехал, мне тут природа понравилась, люди добрые. Я захотел стать здесь хорошим врачом. А здесь есть хорошие врачи, и я захотел у них учиться. Ахмад Овал, врач-хирург Бурзянской ЦРБ

И у него получилось. Глава хирургического отделения Центральной районной больницы теперь приглашает его ассистировать на сложнейших операциях. Другие виды хирургического вмешательства молодой врач проводит самостоятельно. Пациенты довольны, хотя поначалу теряли дар речи, увидев африканского специалиста.

Мне он понравился. Операцию на плечо он делал. Очень чисто сделал. У меня всё хорошо. Аккуратный, спокойный врач. Альфира Имангулова, жительница д. Атиково

Языковой барьер уже сходит на нет. За годы, прожитые в Бурзянском районе, хирург начал осваивать и местный диалект.

Когда мне тяжело понять, мне медсестра переводит, что они говорят, но в основном понимаю. Они показывают на себе, на что жалуются, где что болит. Начал изучать башкирский язык, уже понимаю некоторые слова, такие как «хаумыхыгыз», «халдар ничек», «айбат». Вот так начал учить. Ахмад Овал, врач-хирург Бурзянской ЦРБ

Сейчас Ахмат Овал вместе с коллегами ждут прибытия в район «поездов здоровья», которые по поручению Главы Башкортостана вновь выехали по районам республики. В прошлом году в муниципалитете этим проектом было охвачено более четырёх тысяч пациентов.

Приезжают из кардиоцентра кардиологи. Из РКБ имени Куватова приезжали гастроэнтеролог, ревматолог, эндокринолог. Ими были осмотрены пациенты, и они своевременно взяты на учёт, своевременно было назначено лечение. Инзия Салаватова, заведующий поликлиникой Бурзянской ЦРБ

Всего специалисты «поездов здоровья» выявили более 300 заболеваний, в том числе редкие формы диабета и сердечно-сосудистые патологии. У пожилых пациентов обнаружили проблемы со зрением и слухом, с которыми они долгое время никуда не обращались. Особое внимание было уделено и женскому здоровью.

Выявлены на ранних стадиях злокачественные образования в малом тазу, молочной железы, дисфункция органов малого таза. И эти же пациенты были направлены на оперативное лечение 2-3 уровней нашей республики. На самом деле акция «Поезд Здоровья» нам очень помогает, и жителям отдалённых районов нашей республики для диагностики, дообследования, корректировки этих заболеваний. Светлана Мансурова, врач-акушер-гинеколог Бурзянской ЦРБ

Чтобы повысить эффективность проекта и обеспечить ещё более качественное медицинское обслуживание, планируется расширить охват, улучшить организацию поездки и увеличить количество врачей для более всестороннего обследования всех жителей муниципалитета.