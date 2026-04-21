В сельской больнице Башкирии работает иностранный врач

Переехал из Нигерии в Бурзянский район. Выпускник Башкирского госмедуниверситета Ахмад Овал уже два года работает врачом-хирургом в башкирском Зауралье. За это время специалист помог сотням пациентов, чем завоевал почёт и уважение среди местных жителей.
В Башкортостане Ахмад Овал получил сразу два высших образования. Выпускник аграрного и медицинского университетов после прохождения ординатуры всё же решил надеть белый халат. Боевое крещение прошёл в ковидном госпитале во времена эпидемии коронавируса. Там же познакомился с главврачом Бурзянской ЦРБ Тимуром Насыровым. Опытный специалист увидел потенциал в своём африканском коллеге и пригласил его на стажировку.
И у него получилось. Глава хирургического отделения Центральной районной больницы теперь приглашает его ассистировать на сложнейших операциях. Другие виды хирургического вмешательства молодой врач проводит самостоятельно. Пациенты довольны, хотя поначалу теряли дар речи, увидев африканского специалиста.
Языковой барьер уже сходит на нет. За годы, прожитые в Бурзянском районе, хирург начал осваивать и местный диалект.
Сейчас Ахмат Овал вместе с коллегами ждут прибытия в район «поездов здоровья», которые по поручению Главы Башкортостана вновь выехали по районам республики. В прошлом году в муниципалитете этим проектом было охвачено более четырёх тысяч пациентов.
Всего специалисты «поездов здоровья» выявили более 300 заболеваний, в том числе редкие формы диабета и сердечно-сосудистые патологии. У пожилых пациентов обнаружили проблемы со зрением и слухом, с которыми они долгое время никуда не обращались. Особое внимание было уделено и женскому здоровью.
Чтобы повысить эффективность проекта и обеспечить ещё более качественное медицинское обслуживание, планируется расширить охват, улучшить организацию поездки и увеличить количество врачей для более всестороннего обследования всех жителей муниципалитета.
«Поезда здоровья» вновь выехали в муниципалитеты Башкортостана. Жители Бурзянского района ждут у себя в гостях узких специалистов с 4 по 15 мая. Врачи будут принимать пациентов в Старосубхангулово и Байназарово. Точное расписание можно узнать на сайте Минздрава республики.