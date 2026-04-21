Оператор БПЛА из Башкирии рассказал, как технологии меняют ход боя

Артем Усов из Ишимбая к 21 году успел создать семью, стать отцом двоих детей, пройти через боевые испытания и тяжелое ранение. Его история показывает, что даже в молодом возрасте человек может взять на себя большую ответственность и сделать осознанный выбор.
По профессии Артем – автомеханик. Однако в этой сфере он работал недолго: гораздо больше его привлекала компьютерная техника. С началом специальной военной операции стало очевидно, что боевые действия во многом зависят от технологий и специалистов, умеющих с ними работать. Когда на передовой особенно остро стала ощущаться нехватка таких кадров, Артем решил подписать контракт. На тот момент ему было 19 лет.
Подготовку по работе с беспилотными летательными аппаратами он проходил в Екатеринбурге в течение трех месяцев. Курс включал теоретические и практические занятия на полигонах.
В зоне боевых действий Артем Усов служил в штурмовой роте и разведке. По его словам, уже в первые дни стало понятно, что работа оператора БПЛА требует не только технических навыков, но и слаженного взаимодействия с другими подразделениями. После одного из первых заданий, как отмечает боец, применение квадрокоптеров помогло улучшить обстановку и сократить потери.
Помимо основных задач, операторы беспилотников нередко участвовали в эвакуации раненых. Для этого использовали мотоциклы: пешком или на носилках доставить человека до места оказания первой помощи удавалось не всегда, а для автомобилей многие пути были закрыты.
Одним из ключевых навыков для оператора БПЛА Артем называет умение быстро менять позицию. Однажды это стало для него вопросом жизни и смерти. В октябре 2024 года группа операторов на мотоциклах выдвигалась к переднему краю по уже знакомому маршруту, когда по ним направился вражеский дрон.
В результате Артем получил контузию и тяжелое ранение: была повреждена важная артерия, из-за чего он потерял много крови. Несмотря на это, до госпитализации военнослужащий оставался в сознании и успел подсказать товарищам, как правильно наложить жгут и какой укол сделать. Позже он перенес три операции и был демобилизован, пишут в издании «Восход».
Сейчас Артем Усов восстанавливается дома, рядом с семьей. Недавно у него родился второй ребенок. В дальнейшем он планирует открыть собственное дело, связанное с профессией автомеханика. О пережитом он говорит без сожаления и подчеркивает, что, если бы пришлось снова сделать выбор, поступил бы так же. Главным мотивом для него остается защита Родины.
Фото: издание «Восход».