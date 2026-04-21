Оператор БПЛА из Башкирии рассказал, как технологии меняют ход боя

Артем Усов из Ишимбая к 21 году успел создать семью, стать отцом двоих детей, пройти через боевые испытания и тяжелое ранение. Его история показывает, что даже в молодом возрасте человек может взять на себя большую ответственность и сделать осознанный выбор.

По профессии Артем – автомеханик. Однако в этой сфере он работал недолго: гораздо больше его привлекала компьютерная техника. С началом специальной военной операции стало очевидно, что боевые действия во многом зависят от технологий и специалистов, умеющих с ними работать. Когда на передовой особенно остро стала ощущаться нехватка таких кадров, Артем решил подписать контракт. На тот момент ему было 19 лет.

Многие знакомые даже представить не могли, что я пойду воевать, удивлялись моему решению. Я не служил в армии, но с самого детства отец воспитывал меня патриотом, и я подумал: «Когда еще, если не сейчас, доказать свою любовь к Родине?». На тот момент у меня уже были жена и маленький сын. Сложнее всего пришлось именно супруге, но она увидела, что я не унываю, настроен решительно, и приняла мою позицию. Без ее поддержки мне было бы нелегко. Артем Усов, участник СВО

Подготовку по работе с беспилотными летательными аппаратами он проходил в Екатеринбурге в течение трех месяцев. Курс включал теоретические и практические занятия на полигонах.

Мы освоили две специализации: работу на квадрокоптерах, они позволяют наблюдать за полем боя, корректировать артиллерию и авиацию, сбрасывать грузы, а также на FPV-дронах – ими управляешь в очках «от первого лица», с их помощью можно наносить точечные удары по врагу. Главное, что усвоил в учебке – на поле боя надо сразу приносить пользу. Артем Усов, участник СВО

В зоне боевых действий Артем Усов служил в штурмовой роте и разведке. По его словам, уже в первые дни стало понятно, что работа оператора БПЛА требует не только технических навыков, но и слаженного взаимодействия с другими подразделениями. После одного из первых заданий, как отмечает боец, применение квадрокоптеров помогло улучшить обстановку и сократить потери.

БПЛА значительно повысили тактическую гибкость, снизили риски для подразделений. В управлении дронами, конечно, много тонкостей: нужно уметь работать в сложных условиях, взаимодействовать с бойцами и передавать им картинку с воздуха. Важной частью работы стал постоянный поиск оптимальных мест для связи, маскировки, обход врага. Вообще мы выглядели, как большая мишень: на мотоциклах, с сумками. Поэтому старались выждать момент, когда закончат вылеты дроны ВСУ, и в эту паузу занимали позиции и передвигались. Однажды было такое: мы уже располагались на позициях, а в 500 метрах обнаружился противник. Оказалось, деревню до конца не освободили. Артем Усов, участник СВО

Помимо основных задач, операторы беспилотников нередко участвовали в эвакуации раненых. Для этого использовали мотоциклы: пешком или на носилках доставить человека до места оказания первой помощи удавалось не всегда, а для автомобилей многие пути были закрыты.

Одним из ключевых навыков для оператора БПЛА Артем называет умение быстро менять позицию. Однажды это стало для него вопросом жизни и смерти. В октябре 2024 года группа операторов на мотоциклах выдвигалась к переднему краю по уже знакомому маршруту, когда по ним направился вражеский дрон.

Мы спрыгнули с мотоциклов, бросились в ближайшую лесополосу. Там стояли голые стволы, прятаться было практически негде. И чтобы не бежать группой, я сказал товарищам двигаться в противоход дрону, а сам побежал по ходу его траектории. Такая тактика применяется, чтобы БПЛА не менял направление движения и не нанес урон большему количеству бойцов. Когда дрон почти уже подлетел ко мне, я забежал за дерево, и…подорвался на мине. Я упал, а дрон взорвался совсем рядом, осколки пролетели над моей головой. Думаю, если бы не эта мина, дрон бы меня точно забрал. В итоге то, что произошло – далеко не самый худший исход. Артем Усов, участник СВО

В результате Артем получил контузию и тяжелое ранение: была повреждена важная артерия, из-за чего он потерял много крови. Несмотря на это, до госпитализации военнослужащий оставался в сознании и успел подсказать товарищам, как правильно наложить жгут и какой укол сделать. Позже он перенес три операции и был демобилизован, пишут в издании «Восход».

Сейчас Артем Усов восстанавливается дома, рядом с семьей. Недавно у него родился второй ребенок. В дальнейшем он планирует открыть собственное дело, связанное с профессией автомеханика. О пережитом он говорит без сожаления и подчеркивает, что, если бы пришлось снова сделать выбор, поступил бы так же. Главным мотивом для него остается защита Родины.

