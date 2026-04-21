«Агидель», поддержка СВО и субботники: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в онлайн-формате. Такое решение было озвучено сегодня главой республики на оперативном совещании. Это связано с вопросом безопасности. А вот репетиции Парада Победы пока продолжатся, но здесь изменения тоже возможны. Награды триумфаторам, масштабные субботники, поддержка СВО и критика предприятия из-за массовых жалоб – о главных темах совещания в нашем сюжете.

Эти девушки не в первый раз становятся гордостью республики. На прошлой неделе хоккейная команда «Агидель» в шестой раз забрала Кубок ЖХЛ, обыграв подмосковное «Торнадо». Ещё у них седьмой титул чемпиона России. Радий Хабиров вручил тренерам и спортсменкам государственные награды Башкортостана. Глава региона поблагодарил их за характер и отметил: за этими яркими победами стоит огромный труд, который они проделали вместе со своими наставниками.

Как и всегда, приоритетом для республики остаётся поддержка участников СВО и членов их семей. До конца года в каждом муниципалитете будут открыты центры поддержки. Создана рабочая группа по поиску пропавших без вести. И главное, что большая работа будет направлена на то, чтобы вернуть ветеранов к мирной жизни: более 75% вернувшихся трудоустроено, диспансеризацию в этом году прошёл каждый третий.

На этой неделе при атаке беспилотника на город Стерлитамак погиб водитель ведомственной пожарной охраны. Радий Хабиров отметил: относиться к угрозе БПЛА нужно серьёзно, такие случаи становятся частью нашей жизни.

Министерство обороны и охрана предприятия отработали достаточно эффективно, но погиб водитель ведомственной пожарной охраны. Я городу и предприятию дал все поручения, надо проконтролировать, чтобы все выплаты и всё, что нужно, сделали по-человечески и поддержали семью. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Критике главы республики подверглось предприятие «Спецавтохозяйство», которое отвечает за вывоз мусора. Уфимцы постоянно жалуются на работу компании. Радий Хабиров пригрозил, что, если ситуация не изменится, республика будет работать с другими подрядчиками.

Безобразие, наведите порядок, или мы примем решение, что будем работать с другими подрядчиками. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан