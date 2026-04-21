Радий Хабиров встретился с начальником ФКУ «Уралуправтодор» Евгением Куркиным

Модернизация транспортной сети региона. Радий Хабиров встретился с начальником ФКУ «Уралуправтодор» Федерального дорожного агентства Евгением Куркиным. Обсудили программу дорожных работ на сети федеральных трасс. В частности, речь шла о строительстве обхода Стерлитамака и восстановлении освещения дороги от Уфы до Стерлитамака. Также обсудили продолжение реконструкции автодороги Р-240, которую планируют завершить в 2028 году.

Отметим, что по территории республики проходит 795 км участков федеральных трасс. С недавнего времени, после реорганизации ФКУ Упрдор «Приуралье», они будут находиться в ведении Управления федеральных автодорог «Урал». В Уфе будет работать филиал организации, сообщил Евгений Куркин. Производственные службы сохранены в полном составе, что позволит обеспечить объёмы работ и качество содержания дорог на прежнем уровне, а также проводить их модернизацию. Республика со своей стороны будет содействовать эффективной совместной работе и своевременному выполнению намеченных планов, подытожил Радий Хабиров.