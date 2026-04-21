Федеральный эксперт высоко оценил международную активность Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров демонстрирует высокий уровень международной активности и системно ведёт внешнеэкономическую повестку региона. Так, федеральный эксперт прокомментировал визит Главы Башкортостана в Узбекистан. Интенсивность международных контактов республики показывает, что внешнеэкономическое направление продолжает находиться в фокусе внимания.

На встрече с президентом Шавкатом Мирзиёевым говорили о строительстве технопарка «Бекабад» – это один из главных проектов в двусторонней повестке. Он станет точкой входа российских компаний на рынки Центральной Азии. Так, Башкортостан поэтапно выстраивает сотрудничество с регионами Узбекистана на основе соглашений, дорожных карт и постоянного межправительственного диалога в ключевых отраслях. И стенд республики на выставке «Иннопром» стал главной площадкой подписания соглашений, в их числе – реализация ряда инвестпроектов.

К слову, Узбекистан остаётся одним из ключевых внешнеэкономических партнёров Башкортостана, занимая пятое место. И важная часть динамики сотрудничества – перейти от торговли к совместным производствам и локализации.

Можно говорить, что Башкортостан в целом взял на себя очень важную представительскую роль на международной арене, и усилия Радия Хабирова на этом поприще сложно переоценить по причине того, что он выступает как неформальный представитель российских интересов на международной арене.

Иван Пятибратов, ведущий аналитик Центра политической информации, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
