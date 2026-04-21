Федеральный эксперт высоко оценил международную активность Башкирии

На встрече с президентом Шавкатом Мирзиёевым говорили о строительстве технопарка «Бекабад» – это один из главных проектов в двусторонней повестке. Он станет точкой входа российских компаний на рынки Центральной Азии. Так, Башкортостан поэтапно выстраивает сотрудничество с регионами Узбекистана на основе соглашений, дорожных карт и постоянного межправительственного диалога в ключевых отраслях. И стенд республики на выставке «Иннопром» стал главной площадкой подписания соглашений, в их числе – реализация ряда инвестпроектов.