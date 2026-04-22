В Бурзянском районе жители деревни пополняют краеведческий музей

Продолжили дело своего учителя. Флюза Ишмуратова стояла у истоков создания краеведческого музея при школе в деревне Гадельгареево Бурзянского района. Когда учителя истории не стало, её ученики, а также коллеги педагога начали сами заполнять и обновлять экспозицию выставки. Помогли в этом деле и местные жители.

Сейчас количество экспонатов приблизилось к четырёмстам предметам – от старинных монет до веретена и других предметов быта. Особое место выделено под родословную – шэжэрэ, участие деревни в проекте «Трезвое село», а также защитников Отечества – от Великой Отечественной до специальной военной операции. Сейчас в планах активистов – ремонт помещения музея, и расширение экспозиции.