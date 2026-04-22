Зима не уходит: в Башкирии ударят 5-градусные морозы

Сегодня, 22 апреля, по северу республики пройдут небольшие дожди, ночью со снегом. Ветер западной четверти умеренный, ночью в отдельных районах порывистый. Столбики термометров ночью покажут от -4 до +1°С, днем воздух прогреется до +5, +10°С.

Завтра, 23 апреля, ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем – небольшие дожди, по южной части региона – до умеренных. Ветер юго-западный и южный, днем по югу усилится до порывистого. Температура ночью составит от 0 до -5°С, в отдельных районах до +5°С, днем – +8, +13°С.