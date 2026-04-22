Ударил трубой по голове: житель Уфы получил 8 лет колонии

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 30-летнему местному жителю по делу о покушении на убийство.
Установлено, что в ходе конфликта в гараже потерпевшего подсудимый нанес ему удар кулаком в глаз, а затем не менее одного удара металлической трубой по голове. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью, но остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.
Свою вину мужчина признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
