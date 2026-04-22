В Уфе водитель иномарки сбила двух детей на «зебре»

ДТП произошло вчера, 21 апреля, около двух часов дня на улице Тимашевской в Уфе. Подробности сообщили в ГАИ.

По предварительным данным, женщина 1977 года рождения за рулем «Хендай Крета» двигалась со стороны Бирского тракта в направлении улицы Софьи Ковалевской и совершила наезд на двоих несовершеннолетних пешеходов.

Дети 10 и 12 лет переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии оба пострадавших обратились за медицинской помощью. Обстоятельства ДТП выясняются.