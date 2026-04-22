В Уфе лось забрался на склад

В Уфе лесной житель пробрался на территорию складского комплекса. Об этом рассказали в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Сотрудники предприятия увидели, как на клад прошёл лось. Зверь упал с высоты около трёх метров и с трудом передвигался. Администрация склада обратилась к волонтерам и специалистам министерства природопользования и экологии.