В Уфе лось забрался на склад

В Уфе лесной житель пробрался на территорию складского комплекса. Об этом рассказали в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
Сотрудники предприятия увидели, как на клад прошёл лось. Зверь упал с высоты около трёх метров и с трудом передвигался. Администрация склада обратилась к волонтерам и специалистам министерства природопользования и экологии.
После оценки состояния самочувствия лося было принято решение о его усыплении. Спящего зверя вывезли за пределы города, осмотрели и не нашли серьёзных травм. Лось сможет восстановиться в естественной среде обитания вне границ охотничьих угодий.