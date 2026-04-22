Жители Башкирии могут выбрать объекты для последующего благоустройства

Радий Хабиров напомнил о доброй весенней традиции жителей республики в выборе благоустройства общественных территорий. В Башкортостане стартовало голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». Выбор можно сделать до 12 июня. По словам Радия Хабирова, предложения сформированы в каждом муниципалитете региона.

Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, получат федеральное финансирование. Как, например, в свое время получил его парк имени Ленина в Уфе. Благоустройство в нем ведется уже второй год, осенью планируется завершить работы. Этот парк – один из флагманских проектов. После преобразования это место станет одним из самых красивых в республике, подчеркнул Глава Башкирии. Также Радий Хабиров напомнил о ближайшем преображении пространства в центре Уфы – площади Салавата Юлаева.