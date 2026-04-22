Врачи призывают жителей Башкирии пройти диспансеризацию

Медики призвали пройти диспансеризацию. В прошлом году благодаря ей врачи выявили более 370 тысяч случаев заболеваний. И зачастую люди о них даже не догадываются. Анализы и обследования граждан проводятся бесплатно. Медосмотр активно проходят и пациенты уфимской поликлиники №9.

Резеда Яхина из Уфы каждый год приходит в поликлинику №9, чтобы проверить здоровье. В свои 67 лет женщина понимает: лучше выявить и купировать болезнь на ранних стадиях, чем потом долго и мучительно лечить её. Она сдала анализы, по результатам которых узкие специалисты назначили ей лечение.

Всего в Башкортостане в 2025 году диспансеризацию и профилактические медосмотры прошли около 1,8 миллиона человек. И у каждого четвертого медики выявили какие-то заболевания. Пациентов с установленными диагнозами поставили на учёт для наблюдения и лечения.

Срок проведения диспансерного обследования определяются годом рождения пациента, а полное бесплатное обследование, включая сдачу анализов, человек может пройти с 40-летнего возраста. Для работающих предусмотрен оплачиваемый выходной день на время медосмотра. Главное – согласовать дату с работодателем.

В Башкортостане ведется целенаправленная работа по снижению смертности. Выявление опасных заболеваний на ранних стадиях и эффективное лечение способствуют увеличению продолжительности жизни населения.