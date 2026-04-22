В Башкирии участились случаи нарушения ПДД мотоциклистами

С наступлением весны на дорогах республики резко выросло число мотоциклистов. Однако многие любители двухколесного транспорта забывают, что правила дорожного движения распространяются и на них. Так, в Сибае госавтоинспекторы на днях задержали пьяного 41-летнего мотоциклиста без прав, который не смог пояснить цель своей поездки.

Через несколько дней в городе был остановлен 16-летний юноша без прав за рулем двухколесного транспорта. На место были вызваны родители и сотрудник отдела по делам несовершеннолетних МВД.