В Уфе проверили условия содержания переселенцев в ПВР

Делегация управления верховного комиссара ООН по делам беженцев познакомилась с условиями в пункте временного размещения в Уфе. Целью визита было оценить условия проживания вынужденных переселенцев, выявить актуальные проблемы и оказать им консультативную помощь.

ПВР в Уфе сегодня является домом для порядка 200 человек. Большая часть беженцев прибыла с территорий Донбасса, а также из Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, здесь нашли убежище семьи из Сирии и Палестины, спасающиеся от затяжных вооруженных конфликтов.