В Башкирии завершается весенняя кампания по вакцинации скота

В Башкортостане завершается весенняя кампания по вакцинации сельскохозяйственных животных. Подворовые обходы в ряде деревень уже прошли. Накануне последних животных привили в селе Зириково Гафурийского района. Вакцинацию провели для коров и баранов в одном из хозяйств.

Ветеринары привили и телят. Все поголовье также было осмотрено на внешние признаки болезней. В каждом селе жители знают график визита ветеринаров.

В Гафурийском районе сейчас насчитывается 14 тысяч голов КРС, 15 тысяч мелкого рогатого скота и 4 тысячи лошадей. Практически все уже привиты, отметили в местной райветстанции. Бруцеллез, лейкоз, сибирская язва, эмкар и многие другие болезни, против которых есть вакцины. Владельцам напоминают, что покупка животных должна идти через ветстанцию, чтобы избежать завоза опасных заболеваний.