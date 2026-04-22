Семья из Уфы стала победителем конкурса опекунов и приемных семей

Семеро по лавкам. Брязгины из Уфы стали победителями конкурса опекунов и приемных семей. В их доме живут двое родных и пятеро приемных детей. Старший сын уже пошел по стопам отца и служит в МВД, младшая дочь занимается танцами, а мальчишки – спортом. О том, как любовь способна переписать судьбу, – в нашем сюжете.

Еще неделю назад здесь готовились к конкурсу: разучивали песни и репетировали творческие номера. А сегодня принимают поздравления, потому что большая семья для Натальи и Дмитрия Брязгиных перестала быть мечтой – она стала реальностью, в которой детский смех не утихает ни на минуту.

Наталья признается: своих двоих вырастили, но желание дарить заботу оказалось сильнее. Вместе с мужем Дмитрием они решились на новый шаг. Дмитрий Брязгин – ветеран труда и боевых действий, участник СВО. Говорит, что там, на передовой, еще острее понял: дом должен быть полной чашей. А дети – главное богатство.

История этой семьи началась с родного сына Никиты, затем они взяли приемного Владислава, после родилась Анна. Потом Наталья с Дмитрием поняли: хотят большую семью. Так четыре года назад здесь появились Эвелина и Кирилл, а в 2025-м – Артем и Дмитрий.

Родные дети Брязгиных – взрослые, самостоятельные. Но когда в семье появились приемные братья и сестры, они, не сговариваясь, решили: теперь мы одна команда. Кровное родство, говорят, здесь ни при чем.

Брязгины не сидят на месте. Конкурсы, спортивные соревнования, походы – дети сами подсказывают, куда подать заявку. Приемные мальчишки и девчонка, которые когда-то боялись лишний раз поднять глаза, теперь выступают на сцене и тянутся к микрофону.