Боец СВО из Башкирии эвакуировал раненых с поля боя

Участник специальной военной операции из села Кармаскалы с позывным «Север» подписал контракт с Министерством обороны России в декабре 2022 года. К этому моменту его родной и двоюродный братья уже были мобилизованы и проходили боевое слаживание.

С начала службы военнослужащий участвовал в боях под Кременной и на Бахмутовском направлении. Подробностями службы на передовой он не делится, как и многие другие бойцы. Известно, что, будучи командиром взвода, он выполнял сложные боевые задачи. В последние месяцы, рискуя жизнью, военнослужащий занимался эвакуацией раненых с поля боя.

В биографии бойца есть и зарубежная командировка: в 2023-2024 годах он проходил контрактную службу в Сирии. За мужество и героизм, проявленные в боях, «Север» награжден медалью «За отвагу».

Дома его ждут супруга и трое детей, пишут в издании «Кармаскалинская новь». При этом боец не воспользовался правом отказаться от службы в связи с многодетностью и намерен вернуться за «ленточку».

