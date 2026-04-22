В Башкирии ведутся работы по благоустройству дорог и мостов

В Башкортостане ведутся работы по благоустройству и наведению порядка на автомобильных дорогах и мостах. Уже исправлено почти 17 тысяч дефектов. Дорожники проинспектировали около 15 тысяч километров магистралей.

Для счастья много не надо. Жители села Бахтыбаево рады обновлённой дороге. Она связывает населённые пункты – Самосадка, Улеево, Вязовка и Новокульчубаево, в которых проживает около трёх тысяч человек. Дорожники восстановили изношенный слой покрытия межмуниципальной магистрали, благодаря этому они обеспечили безопасный проезд для местных жителей. В скором времени планируется укрепить обочины и нанести разметку.

В сельских поселениях дорога – проводник в райцентр, где находятся больницы, школы, социальные службы. От качества покрытия зависит, как быстро до населённого пункта доберутся экстренные службы. Дороги местного значения хоть и невелики, но особо значимы.

В этом году в республике планируется привести в порядок не менее 570 километров дорог и 23 моста. Часть этих объектов располагается на туристических направлениях и участках, входящих в опорную сеть.