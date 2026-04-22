В Уфе завершается подготовка судов к новому сезону

К навигации успеют. На судоремонтно-судостроительном заводе в Уфе близятся к завершению работы по подготовке судов к новому сезону. Зимой и весной специалисты предприятия проводили средний и капитальный ремонт грузового флота и пассажирских теплоходов. О готовности выйти на воду – в нашем сюжете.

Дизельный двигатель практически полностью перебрали, остаётся лишь отрегулировать клапаны. Гафуан Кашапов с коллегами готовит своё судно к новому сезону навигации. На воде он трудится уже 47 лет, и за всё это время ходил лишь на двух судах. Этот плавкран ещё новеньким Гафуан Кашапов пригнал из Нижнего Новгорода в 1991 году. С тех пор каждый сезон опытный шкипер-механик работает на добыче песка.

Катера-буксиры и тягачи, баржи и плавкраны к сезону навигации практически готовы. Помимо грузового флота, у предприятия есть и пассажирский теплоход «Чайка», на котором достаточно скоро уфимцы и гости города смогут отправиться в речные прогулки по Белой.