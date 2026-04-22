Жителям Башкирии рассказали, чем опасен «медицинский туризм»

В России с каждым годом всё больше набирает популярность так называемый «медицинский туризм». Часто выбор падает на Китай. Специалисты предлагают стоматологические туры в Поднебесную, и лечение зубов может обойтись в два, а то и в три раза дешевле, чем в России. А порой организаторы предлагают организовать поездку комплексно, добавив отдых, экскурсии или проживание в гостинице. С чем столкнулись жители Башкортостана, выбирая голливудскую улыбку за границей?

Скорость, цена, отель и завтраки включены – звучит как идеальный отпуск, ещё и с бонусом в виде новой улыбки. Россиян манят в приграничный Хэйхэ: полное протезирование до 300 тысяч рублей вместо миллиона, а вся процедура займёт до пяти дней, но даже при этом реальность у каждого своя.

Восемь лет назад жительница Уфы Анна решила поставить себе виниры. Их установку в России, ещё по меркам тех лет, оценили в 600 тысяч. Тогда по совету родственников девушка обратилась в зарубежную клинику. Стоимость – вдвое меньше. На связи в Китае был координатор Яков – с ним она обсудила объём работы, сумму и гарантии, но на месте от договорённостей не осталось ничего.

На установке врач зафиксировал цельный протез вместо отдельного винира на каждый зуб. Сел он не по размеру, пошло заражение. Спустя годы отечественные специалисты продолжают переделывать чужую работу.

Главный врач уфимского стоматологического центра на своём примере говорит: к ней на приём с проблемами приходит каждый второй так называемый «китайский пациент».

Но даже здесь, в бочке уже дёгтя, оказалась ложка мёда. Два года назад уфимец решился на стоматологический тур. Но подход выбрал другой: сначала вылечил зубы в Уфе, а в Поднебесную полетел только на финальную установку.

Ещё и обошлось недорого – с перелётом и работой. В то время как здесь ему насчитали сумму в 1,5 млн рублей. Мы попробовали узнать сами – позвонили в одну из клиник Благовещенска. Координатор объяснил схему просто: наличие панорамного снимка, загранпаспорта, консультация врача – и можно вылетать.