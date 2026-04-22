В Уфе предприятие благодаря господдержке приобрело станки и расширило площадь

Уфимское предприятие по производству медицинского оборудования стало выпускать школьную мебель. Благодаря господдержке на заводе приобрели новые станки и расширили свои площади. Параллельно там осваивают новые рынки сбыта, налаживая контакты с Саудовской Аравией. О том, как бизнес находит новые точки роста, – в нашем сюжете.

Лазерное оборудование закупили в цех пару лет назад. С его появлением производительность выросла почти в три раза, говорят сотрудники. Высокоточные станки работают не просто быстрее, но и ювелирнее. На выпуске получают детали, не требующие дополнительной шлифовки, как раньше.

Станки приобрели в рамках господдержки по линии Фонда развития промышленности, который предоставил льготные кредиты. Сами цеха – новые, их построили два года назад, воспользовавшись субсидиями, в том числе по линии Минэкономразвития. Тогда в открытии участвовал Радий Хабиров. Раньше предприятие специализировалось на медицинской мебели и оборудовании. Однако теперь на заводе расширили ассортимент, выпуская ещё и школьную мебель.

Прошлый год для предприятия был юбилейным – 25 лет с момента открытия первого производства. Начинали с небольшого цеха на площади тысяча квадратных метров, теперь территория в 60 раз больше. Завод – крупный работодатель, на котором трудятся около 500 сотрудников.

Башкортостан – один из ведущих индустриальных регионов страны. Республика активно привлекает федеральные средства в рамках госпрограмм, которые реализуются по линии Минпромторга. За три года на развитие предприятий направили 20 млрд рублей. В сложных условиях мировой конъюнктуры это позволяет не просто поддерживать деятельность крупных производств, но и двигать их вперёд.