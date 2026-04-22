В Уфе стартовал городской конкурс «Золотая куница»

Чемпионат массажистов, турнир мастеров маникюра и выставка косметологии – в Уфе стартовала «Золотая куница». Это форум индустрии красоты и здоровья, который объединил профессионалов, начинающих специалистов и тех, кто только присматривается к бьюти-сфере.
Руки, которые не видят человека, но читают его боль лучше любой книги. На площадке чемпионата уже кипит работа. Руки массажиста – главный инструмент, им не нужны слова, они всё чувствуют сами. Среди участников – первокурсник Уфимского медицинского колледжа Алан Галуаев. Он начал осваивать массаж ещё до поступления, а сейчас, несмотря на трудности, уверенно выходит на турниры.
Алан не видит, но чувствует каждое напряжение в мышцах пациента. Его диагноз не помешал освоить профессию. Всего в чемпионате 35 участников, среди них – несколько незрячих массажистов. Сам турнир проходит в два этапа.
На площадке форума также прошёл турнир среди мастеров маникюра. Участники оттачивали навыки, демонстрировали новые техники и повышали квалификацию. В этом году в качестве моделей выступили бывшие участники чемпионата – это добавило соревнованиям особую атмосферу преемственности и позволило оценить работу мастеров с учётом мнения опытных коллег.
Дни красоты в Уфе – это не только спа-зоны и чемпионаты. Это специализированная выставка косметологии, парикмахерского и декоративного искусства. Здесь собрались специалисты из разных сфер со всей России.
Открытый городской конкурс «Золотая куница» празднует свой 25-й юбилей. Посетить мероприятие может любой желающий. Можно не просто наблюдать за битвой мастеров, а вживую пообщаться с владельцами брендов, потрогать новинки индустрии и, возможно, найти своё призвание прямо здесь, среди блеска ножниц и аромата уходовой косметики.