В Башкирии запустили проект, посвященный национальной кухне

В Год единства народов России в республике запустили проект национальных кухонь. Его реализуют общественная организация «Семь девушек» совместно с Ассамблеей народов России и отделением Госфонда «Защитники Отечества».

На кухне женщины готовят различные национальные блюда, которые входят в кухни народов, проживающих в Башкортостане. В процессе готовки идут беседы о ценностях, традициях, быте каждого народа, а блюда помогают раскрыть культуру каждого народа. Обсуждаются актуальные вопросы.