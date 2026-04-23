В Башкирии запустили проект, посвященный национальной кухне

В Год единства народов России в республике запустили проект национальных кухонь. Его реализуют общественная организация «Семь девушек» совместно с Ассамблеей народов России и отделением Госфонда «Защитники Отечества».
На кухне женщины готовят различные национальные блюда, которые входят в кухни народов, проживающих в Башкортостане. В процессе готовки идут беседы о ценностях, традициях, быте каждого народа, а блюда помогают раскрыть культуру каждого народа. Обсуждаются актуальные вопросы.
Первым гостем проекта стала руководитель республиканского отделения Ассамблеи народов России и регионального филиала Госфонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина. Участницы проекта приготовили бишбармак и обсудили помощь участникам спецоперации их семьям.