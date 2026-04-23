В Башкирии осудили пьяного мотоциклиста-рецидивиста

Бижбулякский межрайонный суд вынес приговор жителю Ермекеевского района, признанному виновным в управлении мотоциклом в состоянии опьянения. Известно, что мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление.
По данным прокуратуры, в сентябре 2025 года подсудимый после употребления спиртного вновь сел за руль мототранспорта. В селе Бекетово его остановили сотрудники ГАИ. Вину в совершении преступления он признал.
Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный на 4 года 6 месяцев лишен водительских прав. Мотоцикл конфискован в доход государства.