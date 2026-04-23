Радий Хабиров рассказал о достижениях общества «Знание» в Башкирии

300 лекторов, 800 мероприятий, 70 тысяч участников – таковы достижения в республике одной из главных просветительских платформ страны. Ровно пять лет назад Президент России Владимир Путин поручил перезапустить в новом формате легендарный проект – Российское общество «Знание».

Сегодня это основная просветительская платформа, которая открывает доступ к знаниям для миллионов жителей нашей страны. Она объединяет педагогов, лекторов, популяризаторов науки. Для Башкортостана Российское общество «Знание» и его региональное отделение – ключевое звено образовательной и молодежной политики, наряду с Русским географическим, Российским военно-историческим и Российским историческим обществом. Только в прошлом году в республике прошли восемь сотен мероприятий разного формата: лекции, встречи, квизы, онлайн-трансляции. Кстати, именно «Знание» активно помогает в формировании программ для участников проекта «Герои Башкортостана».