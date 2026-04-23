В Башкирии планируют оказывать поддержку социально ответственным предпринимателям

Господдержка за социальную ответственность. Башкирские парламентарии в первом чтении приняли закон «Об ответственном ведении бизнеса». Он предполагает на государственном уровне поощрять предпринимателей, которые заботятся о своих сотрудниках, уделяют большое внимание экологическим вопросам, а также вносят вклад в развитие республики. Речь идёт о таких мерах поддержки, как консультирование, информационное сопровождение, оказание содействия в проведении форумов, конференций и т.д.