В Башкирии камеры видеонаблюдения помогают раскрывать преступления

44 правонарушения выявлено, более 29 преступлений раскрыто – и всё благодаря камерам видеонаблюдения только за первый квартал этого года. Сегодня в правительстве региона прошло совещание, где говорили об эффективности эксплуатации комплекса «Безопасный город».

Система видеонаблюдения включает в себя более пяти тысяч камер по всей республике, порядка трёх тысяч сконцентрированы в Уфе. Помимо этого, в столице Башкортостана установлены 155 «умных» остановок с возможностью экстренного вызова оперативных служб по единому номеру «112».

Задача всех муниципалитетов – обеспечить интегрирование 100% видеокамер в дежурные части отделов полиции и единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований. Комплекс реализуемых мер позволяет оперативно обеспечивать мониторинг и предупреждение совершения правонарушений, правопорядок и безопасность граждан.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
