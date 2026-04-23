В Башкирии камеры видеонаблюдения помогают раскрывать преступления

44 правонарушения выявлено, более 29 преступлений раскрыто – и всё благодаря камерам видеонаблюдения только за первый квартал этого года. Сегодня в правительстве региона прошло совещание, где говорили об эффективности эксплуатации комплекса «Безопасный город».
Система видеонаблюдения включает в себя более пяти тысяч камер по всей республике, порядка трёх тысяч сконцентрированы в Уфе. Помимо этого, в столице Башкортостана установлены 155 «умных» остановок с возможностью экстренного вызова оперативных служб по единому номеру «112».