В Уфе прошёл конкурс профмастерства среди штукатуров

В Уфе прошёл конкурс профессионального мастерства среди штукатуров «Лучший по профессии». 25 специалистов состязались в мастерстве на площадке Башкирского колледжа архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс направлен на популяризацию рабочих профессий на рынке труда.

Отсчёт времени пошёл. Участники не теряют ни секунды: проверка стен, подготовка маячков и раствора. Каждый этап требует внимательности. Эдита Шуматбаева – настоящий гуру в своей сфере. 35 лет она работает штукатуром и уже во второй раз участвует в конкурсе.

25 штукатуров из городов и районов республики собрались на площадке Башкирского колледжа архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы выяснить, кто из них лучший. За отведённое время они должны были выровнять и подготовить стену для покраски и поклейки обоев. За специалистами наблюдают как застройщики, так и представители профильного министерства.

К слову, площадкой колледж строительства и архитектуры выбран неспроста. Именно здесь готовят кадры для отрасли, которых местами не хватает.

И, конечно же, важна передача опыта. Сейчас, к примеру, идёт капитальный ремонт в одном из корпусов Башкирского государственного аграрного университета. Студенты строительного факультета здесь проходят производственную практику. Постигают азы и участвуют в ремонте учебных пространств, где сами будут сидеть за партами в следующем году. Специалисты строительной отрасли весьма востребованы, и штукатуры – в числе наиболее ценных.