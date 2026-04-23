Студентка УГНТУ разрабатывает технологию получения спирта из отходов кукурузы

Студентка нефтяного университета разрабатывает инновационную технологию получения фурфурилового спирта из отходов переработки подсолнечника и кукурузы. Проект помогает решить проблему утилизации миллионов тонн агроотходов и замещения импорта в химической промышленности.

Отходы от кукурузы решают экологическую и экономическую проблемы. Екатерина Жолобова разработала технологию, с помощью которой растительные остатки превращаются в фурфуриловый спирт. Метод широко известен за рубежом, но не имеет популярности в России.

Ежегодно в России сжигается более 20 млн тонн оболочки семян подсолнечника и початков, что наносит вред экологии. При этом 90% фурфурилового спирта, необходимого литейным и нефтехимическим заводам, страна вынуждена закупать в Китае. Главное преимущество разработки уфимской студентки – ориентация на отечественное сырьё.

Свой проект Екатерина будет защищать как стартап в рамках дипломной работы. Он будет представляться не только преподавателям, но и экономистам, которые в будущем смогут выступить инвесторами или партнёрами этой технологии.