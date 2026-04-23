Медсестра из Башкирии спасает жизни бойцов в зоне СВО

Среди служащих в направлении военно-полевой медицины есть как мужчины, так и женщины. Одна из них – медсестра из села Мишкино с позывным «Шаманка», которая приехала домой в двухнедельный отпуск.

Солдат раненых в ходе боев в нашем направлении, после оказания первой помощи отправляют в наш госпиталь. Приходится ассистировать хирургам и одновременно становиться анестезиологом, операционной сестрой, извлекать осколки, делать переливания крови. В общем, зрелище не для слабонервных. После ранения поведение бойцов разное, приходится помогать раненым и психологически. В основном живу в госпитале, выходных нет, работаем сутками. позывной «Шаманка»

О профессии медика она мечтала с детства. После окончания МСОШ № 1 села Мишкино поступила в Бирский медико-фармацевтический колледж, который окончила в 2009 году. Затем работала в больницах Уфы.

Когда понадобилась помощь бойцам, она решила не оставаться в стороне. На ее решение повлияла и семейная история: дедушка был участником Великой Отечественной войны, а отец – участником боевых действий в Афганистане.

По словам «Шаманки», желание помогать у нее было всегда. После окончания факультета акушерства она переквалифицировалась на медицинскую сестру и смогла осуществить свою мечту – работать с хирургами. Еще в колледже студентам много рассказывали о военных медиках, а позже ей стали попадаться плакаты с приглашением на такую работу. Сначала она позвонила, узнала подробности, затем некоторое время обдумывала решение и в итоге решила попробовать. Контракт медсестра заключила в ноябре 2025 года. К раненым, как она признается, относится как к родным.

Врачи в госпитале, в основном, из Башкирии, земляки. Раненые бойцы, тоже, встречаются с Башкирии, но именно из Мишкинского района не встречала. Марийцы встречаются, они для меня, тоже, земляки. позывной «Шаманка»

Служба, как отмечает медсестра, заставила ее многое переосмыслить, еще больше ценить родителей и собственную жизнь.

Я увидела раненых, какие у них ранения – и минно-разрывные, и осколочные. Но ребята держатся стойко. Тогда я поняла, что проблемы, о которых сообщали друзья из «мирной жизни», на передовой кажутся мизерными. Бывают и потери. Спасенные бойцы стараются отблагодарить медиков, кто добрым словом, кто – шоколадом. В суровых условиях все чувствуется иначе. позывной «Шаманка»

Дома ее ждут дети, родные и близкие. Поддержка семьи помогает ей справляться с трудностями службы. Отпуск, по ее словам, получился неожиданным: в это время дети гостили в Мишкино у дедушки с бабушкой во время каникул.

После завершения двухнедельного отпуска медсестра вновь вернется в зону специальной военной операции, где продолжит выполнять свои обязанности.

