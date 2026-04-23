В Уфе проходит III Евразийский форум колоректальной хирургии

Пациентов из Башкортостана прооперировали лучшие врачи России, Китая и Италии. Уфа в третий раз принимает Евразийский форум колоректальной хирургии. Он продлится до 25 апреля. На площадке Клиники БГМУ ведущие специалисты делятся своими практиками с действующими медиками и студентами, а в межвузовском кампусе Евразийского НОЦ проходят научные сессии – гости обмениваются мнениями.

Между собой говорят на китайском, для коллег из разных стран – на английском, а уже для наших врачей на площадке дополнительно работают переводчики. Прибывшая из Поднебесной команда из пяти хирургов выполняет переднюю резекцию прямой кишки. По видеосвязи они делятся передовой методикой – удалением раковой опухоли через естественные пути. Плюсы в том, что не нужно делать разрезы на передней брюшной стенке. А значит, боль ощущается меньше, а риск появления грыж – сведён к минимуму.

Методика «нозис» широко распространена у нас в Китае, а теперь она расходится по миру. Здесь, в Уфе, мы представляем её модификацию. Но, конечно, приехали почерпнуть знания и у российских коллег. За счёт общения узнаём новое и обсуждаем сложные случаи. Этот опыт мы увезём к себе домой и попробуем применить новые знания при лечении китайских пациентов. Чжэн Лю, профессор, директор отделения опухолей желудочно-кишечного тракта Пекинского онкологического центра «Арион» /Китай/

Эксперты проводят малоинвазивные и лапароскопические операции, а ещё вмешательства с помощью роботических установок. Все они сопровождаются объяснениями, как снизить травматизм и ускорить восстановление пациента.

Это отмечают и гости из Италии. На научных сессиях обсуждаются даже частные случаи из практики.

Организация этого форума – блестящая. Сюда я приехал со своим отцом, тоже профессором. Это было достаточно сложно сделать из-за нынешней ситуации, но желание было сильнее, потому что это живое общение с хирургами разных стран. Например, у коллег из Китая в колоректальной хирургии самый большой объём работ, а тут, в Башкортостане, у меня уже появилось много знакомых. Узнал, что очень хорошо развита онкоурология. Я в восторге. Федерико Мария Монгардини, доктор медицинских наук, кандидат экспериментальных медицинских и клинических наук университета «Луиджи Ванвителли» /Италия/