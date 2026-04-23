В Уфе проходит III Евразийский форум колоректальной хирургии

Пациентов из Башкортостана прооперировали лучшие врачи России, Китая и Италии. Уфа в третий раз принимает Евразийский форум колоректальной хирургии. Он продлится до 25 апреля. На площадке Клиники БГМУ ведущие специалисты делятся своими практиками с действующими медиками и студентами, а в межвузовском кампусе Евразийского НОЦ проходят научные сессии – гости обмениваются мнениями.
Между собой говорят на китайском, для коллег из разных стран – на английском, а уже для наших врачей на площадке дополнительно работают переводчики. Прибывшая из Поднебесной команда из пяти хирургов выполняет переднюю резекцию прямой кишки. По видеосвязи они делятся передовой методикой – удалением раковой опухоли через естественные пути. Плюсы в том, что не нужно делать разрезы на передней брюшной стенке. А значит, боль ощущается меньше, а риск появления грыж – сведён к минимуму.
Эксперты проводят малоинвазивные и лапароскопические операции, а ещё вмешательства с помощью роботических установок. Все они сопровождаются объяснениями, как снизить травматизм и ускорить восстановление пациента.
Это отмечают и гости из Италии. На научных сессиях обсуждаются даже частные случаи из практики.
В завершающий, третий день форума пройдёт сессия молодых учёных. Результаты своих научных работ, посвящённых осложнениям после операций и ультразвуковому мониторингу, представят исследователи из Уфы, Москвы, Перми и Сургута.