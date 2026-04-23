В Башкирии более 17 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году

В Башкортостане ЕГЭ в этом году будут сдавать более 17 тысяч выпускников. Столько школьников заканчивают 11-й класс. Основной этап стартует в первый день лета. 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Сейчас они усиленно готовятся к сдаче экзаменов и самостоятельно, и в классах вместе с учителями.

С виду – стандартный урок, а на деле – занятие по подготовке к ЕГЭ. В столичном лицее №106 немало одиннадцатиклассников выбрали в качестве дополнительного предмета биологию: намерены связать свою жизнь с медициной. Максим Сухарев уже давно решил стать врачом. Он первым в семье принесёт клятву Гиппократа и, может быть, станет основателем династии докторов.

Среди учащихся гимназии не только будущие врачи, но и учёные, которые будут двигать медицинскую науку. За партами будущие биохимики, биоинженеры и генетики.

Подход педагогов на уроках – создание лёгкой и дружеской атмосферы. Лишнее волнение на будущих экзаменах выпускникам ни к чему. Да и к тому же так даже сложный материал усваивается эффективнее, поэтому 106-й лицей Уфы стабильно в топе лучших по результатам ЕГЭ по биологии.

В этом году регламент ЕГЭ по сути не изменился. Среди разрешённых предметов для всех – гелиевая или капиллярная ручка с чёрными чернилами и документ, удостоверяющий личность. Также выпускник может принести с собой перекус и бутилированную воду. При необходимости – ещё лекарства, а детям с ограниченными возможностями здоровья – спецсредства на основании справок. К слову, непрограммируемый калькулятор разрешён на ЕГЭ по биологии, географии и химии. На математику можно принести простую линейку, на физику – линейку и калькулятор. А вот на литературе – орфографический словарь, который выдадут в пункте проведения экзамена.

