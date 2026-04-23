Общественная палата Башкирии провела встречу с жителями Абзелиловского района

Общественники Башкортостана выехали в Зауралье. Так, прошла встреча с жителями и активом НКО в сёлах Красная Башкирия, Гусево, Амангильдино Абзелиловского района. Они организовали обучающий семинар по социальному проектированию.

Общественная палата Башкортостана выстраивает прямой диалог в муниципалитетах, чтобы услышать запросы «с мест» и совместно найти решения актуальных проблем. Под контроль берут каждое поступившее обращение для оперативной передачи в профильные органы власти. Благодаря участию представителей администрации района многие обращения решаются непосредственно уже на встречах. Абзелиловцы активно включаются в развитие своих сёл через НКО и социальное проектирование.