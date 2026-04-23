В Уфе кинологи МВД показали, как готовят собак для службы в ОВД

Собаки спецназначения. Кинологи МВД показали, как готовят животных для службы в органах внутренних дел. Универсалов среди них нет: каждого пса натаскивают на выполнение одной задачи, которую он должен освоить в совершенстве. О четвероногих профессионалах и их судьбе после выхода на пенсию – в нашем сюжете.

Раньше Шах работал по общерозыскному профилю, выискивая по следу преступников, но полтора года назад прошёл переквалификацию и теперь ищет погибших. В одной из коробок – специальное вещество, имитирующее трупный запах. Собачий нюх не подводит.

Коллега Шаха по службе – пёс по кличке Евсей, и у него совсем другой подход к работе. Ему лаять нельзя категорически. Он натренирован на поиск взрывчатых веществ. Голосовые волны, как говорят кинологи, могут спровоцировать детонацию.

Этим немецким овчаркам не нужно объяснять, что и как делать. Каждое движение уже доведено до автоматизма, а для этого нужны каждодневные тренировки по несколько часов в день. И так – до достижения 8-летнего возраста. Дальше, в редких случаях, ищейке могут добавить год службы, но после – пенсия. Максим Пестряков уже твёрдо решил: заберёт напарника домой.

И вопреки образам, которые нередко создают в кино, служебные псы – специалисты одной направленности. Универсалов среди них не бывает, говорят кинологи. Прежде чем заступить на службу, животные, как и люди, проходят отбор.