В детсадах Башкирии с 1 сентября запустят проект «Добрые игры»

С 1 сентября в детских садах планируют ввести аналог проекта «Разговоры о важном» – «Добрые игры». Уже сейчас в некоторых дошкольных учреждениях проводят подобные занятия. Они помогают доступно рассказать детям, что такое Родина, как дружить, как заботиться о доме. Как проводятся такие беседы и почему они важны – в нашем сюжете.

Слова гимна – наизусть. В образовательном центре №15 утро начинается с поднятия флага. Ребята из старшей группы относятся особенно ответственно. Каждый из них старается вести себя хорошо и преуспевать в занятиях. Лучшим воспитанникам выпадает честь поднимать флаг.

Через беседы и игры, сказки и рассказы ребята познают правильные ценности. Темы занятий подбирают в соответствии с возрастом: с малышами разговаривают о семье и дружбе, а со старшими поднимают более серьезные вопросы, например, что значит быть честным. Здесь нет неверных ответов, главное – процесс осмысления.

Не забывают рассказать и про важные для страны события. Одно из таких – Победа в Великой Отечественной войне. Дети не только знакомятся с историей, но и готовят тематические номера для праздника.