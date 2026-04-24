Жителей Башкирии ждут резкие перепады температуры

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о погодных условиях в республике на ближайшие два дня.
Сегодня, 24 апреля, ожидаются дожди – местами до умеренных, а ночью в северных и горных районах со снегом. Ветер будет южный и юго-западный, местами порывистый. Днем температура воздуха составит от +6 до +11°С.
Завтра, 25 апреля, также прогнозируются дожди – местами до умеренных, ночью на севере республики со снегом. Ветер сохранится южный, юго-западный, с порывами до сильных. Температура ночью составит от 0 до +5°С, а при прояснениях температура может понизиться до -5°С. Днем температура воздуха будет в пределах +7, +12°С.