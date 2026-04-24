В Башкирии судебные приставы нашли должника в погребе

В Аскинском районе 40-летний мужчина длительное время уклонялся от уплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. После развода ответственность за содержание ребенка полностью легла на плечи матери, а отец вернулся в родительский дом и продолжал избегать выполнения своих обязательств. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство.

Должник не выходил на связь с представителями правопорядка, что стало основанием для его объявления в исполнительный розыск. Родители мужчины утверждали, что не знают о его местонахождении и не могут предоставить информацию о его возвращении домой. Однако судебным приставам удалось обнаружить его на одной из улиц села, и было вынесено постановление о приводе.