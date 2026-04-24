Над Башкирией можно увидеть яркие белые метеоры

В небе над Башкирией можно будет увидеть поток Лирид. Это один из старейших метеорных потоков, который известен более двух с половиной тысяч лет.
С 16 по 25 апреля Земля проходит сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчер. Пылевые частицы врезаются в атмосферу со скоростью 47 км/сек на высоте 80-120 км и создают красивый эффект падающих звёзд.
Лучшее время для наблюдения Лирид в этом году — после 03:00, когда радиант будет высоко в небе, а Луна в фазе первой четверти зайдет за горизонт в 03:16. Так спутник не помешает своим светом увидеть более слабые метеоры.