ФСБ пресекла подготовку теракта против руководства Роскомнадзора

18 апреля ФСБ предотвратила террористический акт в отношении руководства Роскомнадзора. Правоохранители задержали семь человек в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Как сообщили в ведомстве, они готовили подрыв автомобиля руководителей Роскомнадзора.

Главарь группы, житель Москвы 2004 года рождения, оказал сопротивление при задержании и был нейтрализован. Во время обысков у подозреваемых изъяли самодельные взрывные устройства, гранату Ф-1, оружие и неонацистскую атрибутику. Возбуждены уголовные дела за подготовку к теракту и незаконный оборот оружия.

ФСБ сообщило, что украинские спецслужбы продолжают использовать Telegram для организации террористических и диверсионных действий в России, включая атаки на информационную безопасность.